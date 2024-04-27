Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu /27 Nisan 2024 15:53

Fenerbahçe'nin yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimleri sonuçlandı. Şekip Mosturoğlu oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı. Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

Şekip Mosturoğlu, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada "Seçim sonucunun, 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olarak kabul edileceğini düşünüyordum. Bugün 3 Temmuz zaferimiz taçlanmıştır! 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır. Hiç kimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar buradadır. Bu sarı-lacivert duvar burada durduğu sürece Fenerbahçe payidar olacaktır" dedi.
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