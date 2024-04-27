Samanyolu Haber /Dünya / Titanik'in en zenginine aitti: Altın saat açık artırmada /27 Nisan 2024 15:58

Titanik'in en zenginine aitti: Altın saat açık artırmada

Titanik’te hayatını kaybeden ve dönemin şartlarında dünyanın en zenginleri arasında kabul edilen John Jacob Astor’ın cansız bedeninden çıkan altın cep saati, bugün açık artırmada satışa sunuluyor.

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Titanik’in batmasıyla hayatını kaybeden dönemin en zengin kişilerinden biri olan John Jacob Astor’ın altın cep saati, bugün İngiltere merkezli müzayede evi "Henry Aldridge & Son" tarafından açık artırmada satışa sunuldu.

Altın saate, Titanik’ten kalma keman, cüzdan, bir çift kol düğmesi gibi çok sayıda hatıranın satıldığı açık artırmada yaklaşık 190 bin dolar değer biçildi.

John Jacob Astor (47), dönemin ekonomik şartlarında 87 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer almaktaydı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 14 Nisan 1912 tarihinde Titanik’in buzdağına çarpmasıyla başlayan olaylarda Astor’un, eşini kurtarma botuna bindirdiği ve sırasının gelmesini beklerken güvertede başka bir kişiyle sohbet ettiği görülmüştü. Astor’un cansız bedeni yedi gün sonra sudan çıkartılmış ve o zamanlar adet olduğu üzere ceketinin yakasına işlenen baş harflerinden kimliği tespit edilmişti.  
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