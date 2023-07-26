Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı /26 Temmuz 2023 19:11

Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü'nde tepkilerin hedefi haline gelen futbol direktörü Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü, 2022 yılından bu yana kulüpte hem futbol direktörü hem de sportif direktör olarak görev yapan Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Teknik direktör Şenol Güneş ile arasında anlaşmazlık olduğu iddia edilen Ceyhun Kazancı, kendisine yönelik sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine istifa kararı aldı.

Özellikle geciken transferler nedeniyle eleştirilen Ceyhun Kazancı’nın istifa kararını, başkan Ahmet Nur Çebi kabul etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazancı’ya emekleri için teşekkür edildi.

İşte Beşiktaş’tan yapılan resmi açıklama:

“2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:25:35