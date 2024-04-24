Trabzon'daki kupa maçında şok hareket: Rakibine yumruk attı

Pozisyonun devamında kendisini takip eden rakibinin karnına sert bir yumruk atan Enis Destan, VAR uyarısı sonrası hakem Ali Şansalan tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı.









Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı sona ermek üzereyken, bordo mavililerin 21 yaşındaki golcüsü Enis Destan kırmızı kartla oyundan atıldı.Edin Visca'nın golüne Ryan Mendes ile yanıt veren Fatih Karagümrük, Stefano Denswil'in golüne engel olamayınca Trabzon deplasmanında 2-1 geriye düştü. İlk yarının son dakikaları oynanırken, saha içinde tansiyon yükseldi.Orta alandaki ikili mücadele sırasında, Fatih Karagümrük savunmacısı Federico Ceccherini'den sıyrılan Enis Destan, bir anda sinirlerine hakim olamadı.Destan, kendisini saha dışına gönderen hakem Ali Şansalan'a da tepki gösterdi.Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Enis Destan, toplamda 9 gol atıp 5 asist yaptı. Enis Destan, ligde oynanan son Kayserispor maçında 1 gol-1 asistle oynayarak 2-1'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.