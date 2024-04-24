Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın detayları belli oldu: /24 Nisan 2024 22:53

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın detayları belli oldu:

İYİ Parti'nin 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da düzenleyeceği 5. Olağanüstü Kurultayı'nın detayları belli oldu.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, X hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'nin 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da düzenleyeceği 5. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin organizasyon komitesi ve Genel Başkan adaylarının aldığı ortak bir kararı duyurdu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun, 5. Olağanüstü Kurultayı'na adayların ortak kararıyla; kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmeyeceğini duyurdu.

Olgun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştiriyoruz. Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, D.Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, M.Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz beylerin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, Salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak; Kurultay delegeleri, İl, İlçe ve Belediye Başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır. Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken İYİ Parti ailesi olarak Kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim."

İYİ Parti'de 5. Olağanüstü Kurultay öncesi delege listesinde şaibe iddiası

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak 5. Olağanüstü Kurultay için hazırlanan delege listesinde 'Sistemli ve organize usulsüzlükler yapıldığı' iddiasıyla Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, İYİ Parti'nin 27 Nisan Cumartesi günü yapacağı 5. Olağanüstü Kurultay için hazırlanan delege listesinde 'Sistemli ve organize usulsüzlükler yapıldığı' gerekçesiyle Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz, iddiaların soyut mahiyette kalması gerekçesiyle reddedildi.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, Uz’un delege listesine yaptığı itirazı iddiaların soyut mahiyette kaldığı gerekçesiyle reddetti.
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