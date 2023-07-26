ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketi

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA





ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri ve HIMARS çok namlulu roketatarlar için mühimmatın yer aldığını belirtti.





Pentagon’un sitesindeki bilgiye göre, ABD’nin Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde; Patriot hava savunma sistemleri için mühimmat, NASAMS hava savunma sistemleri için mühimmat, HIMARS çok namlulu roketatarlar için mühimmat, Stinger hava savunma füze sistemleri, Hydra-70 güdümsüz uçak füzeleri, Javelin tanksavar sistemleri yer alıyor.





Ayrıca Ukrayna ordusuna farklı kalibrelerde topçu mühimmatı, 32 adet Stryker zırhlı savaş aracı, Hornet insansız hava araçları, gece görüş araçları, yedek parçalar, termal kameralar ve tüfek mermileri de verilecek.





Dünya Ukrayna’daki çatışmalardan yorgun düşmedi





Öte yandan ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Michael Carpenter, Dünyanın Ukrayna ihtilafından bıkmaya başladığına inanmadığını söyledi. Carpenter, Ukrayna’daki yaşananların gerçekliğinin farkına varan ülke sayısının giderek arttığını sözlerine ekledi.





ABD’li diplomatın bu açıklaması, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardıma devam ederek çatışmaların uzun yıllar devam etmesini istediğinin bir göstergesi olduğu şeklinde yorumlandı.