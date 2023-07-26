Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketi /26 Temmuz 2023 16:02

ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketi

Ukrayna ordusuna ABD’den yeni yardım paketi geliyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 

 ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri ve HIMARS çok namlulu roketatarlar için mühimmatın yer aldığını belirtti.

Pentagon’un sitesindeki bilgiye göre, ABD’nin Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde; Patriot hava savunma sistemleri için mühimmat, NASAMS hava savunma sistemleri için mühimmat, HIMARS çok namlulu roketatarlar için mühimmat, Stinger hava savunma füze sistemleri, Hydra-70 güdümsüz uçak füzeleri, Javelin tanksavar sistemleri yer alıyor.

Ayrıca Ukrayna ordusuna farklı kalibrelerde topçu mühimmatı, 32 adet Stryker zırhlı savaş aracı, Hornet insansız hava araçları, gece görüş araçları, yedek parçalar, termal kameralar ve tüfek mermileri de verilecek.

Dünya Ukrayna’daki çatışmalardan yorgun düşmedi

Öte yandan ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Michael Carpenter, Dünyanın Ukrayna ihtilafından bıkmaya başladığına inanmadığını söyledi. Carpenter, Ukrayna’daki yaşananların gerçekliğinin farkına varan ülke sayısının giderek arttığını sözlerine ekledi.

ABD’li diplomatın bu açıklaması, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardıma devam ederek çatışmaların uzun yıllar devam etmesini istediğinin bir göstergesi olduğu şeklinde yorumlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:05