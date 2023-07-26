Erdoğan için 'Rabbim, benim ömrümü ona ver' demişti: Şimdi AKP'den ihraç ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver" diyen AKP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, zamlara ve hayat pahalılığına "Artık sabrımız bitti" diyerek tepki gösterdi. Bir meclis toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bir şişe su fırlatmasıyla da gündem olan AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, tepkisi üzerinden partisinden ihraç ediliyor.





AKP İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, Çınar’ın istifasının istendiği belirtildi.





Bolu yerel medyasında yer alan haberlere göre, o açıklama şöyle:





“AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyemiz olmasının yanında Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini de yürüten Hacer Çınar’ın ulusal ve yerel gündemde de yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarımızda yaptığımız istişare ve değerlendirmeler neticesinde Bolu Belediye Meclis Üyeliği’nden affını istedik.”









NE OLMUŞTU?

Meclis üyeliğinin yanı sıra HAK-İŞ'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini de yürüten Hacer Çınar, geçen hafta sağlık işçilerinin geriye dönük haklarının ödenmesi konusunda İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmıştı.





Beraberindeki sendika üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Çınar, hayat pahalılığına karşı tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:





"Sendika olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapılıyor dediniz bekledik. Kasada para yok, ek bütçe istedik dediniz bekledik. Bütçe Meclis’ten daha çıkmadı dediniz bekledik. Biz sabırla beklerken bu arada neler oldu, bir hatırlayalım; Ev kiralarımız 10 bin liranın üzerine çıktı. Vergi oranları arttı, akaryakıta dev zam geldi. Akaryakıta gelen zam, aynı gün başta gıda olmak üzere tüm sektörlere aynı oranda yansıdı. Biz sabırla beklerken beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımız yüzde 200’e varan oranlarda artış gösterdi. Kimsenin almaya cesaret edemediği altın-döviz fiyatları fırladı, herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler, ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik. Ama bitti. Sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi ve bitti."









TANJU ÖZCAN'A ŞİŞE FIRLATMIŞTI

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Çınar, 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Bolu Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bu yılın şubat ayında yapılan ve depremzedelere yardım konusunun görüşüldüğü Bolu Belediye Meclisi Toplantısı’nda Belediye Başkanı Tanju Özcan’a su şişesi fırlatmış ve gündem olmuştu.