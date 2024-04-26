Arda Güler ilk kez 11'de çıktığı maçta golü buldu













Arda Güler, Real Madrid'in Real Sociedad deplasmanında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.La Liga 33. hafta mücadelesinde Real Sociedad'a konuk olan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı maç öncesinde rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı.Teknik direktör Carlo Ancelotti, puan tablosunda en yakın rakibi Barcelona ile puan farkını 11'e yükselttikten sonra, Arda Güler'in daha fazla süre alacağını açıklamıştı.Madrid'de Jude Bellingham, Federico Valverde, Vinicius Junior, Antonio Rudiger ve Lucas Vazquez gibi isimler, Real Sociedad maçına yedek kulübesinde başlarken, Rodrygo kadroya dahil edilmedi.Maçın başında oyunun hakimi ev sahibi ekip Real Sociedad olsa da, golü bulan Real Madrid oldu. Tchouameni'nin uzun pasında sağ kanattan hareketlenen Dani Carvajal, arka direğe yerden bir orta açtı.Kimsenin dokunmadığı topa arka direkte gelişine vuran Arda Güler, kaleciyi mağlup ederek 29. dakikada Real Madrid'i 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.Ancelotti'nin öğrencileri, maçtaki ilk şut denemelerinde Arda Güler ile golü buldu. Milli futbolcunun golünden sonra Real Madrid yedek kulübesinde de büyük sevinç yaşandı.Daha önce Celta Vigo maçında La Liga'da gol sevinci yaşayan Arda Güler, Sociedad deplasmanında ikinci golünü buldu.