Bahar festivalinde salgın: Yüzlerce kişi hasta oldu

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart şehrinde her yıl düzenlenen bahar festivali başladı.



Festivalde ortaya çıkan norovirüs salgınından 815 kişinin etkilendiği açıklandı. Festivale gelen ziyaretçilerin kusma, mide bulantısı ve ishalden şikayetçi olduğu belirtildi.



Virüsün ilk olarak nasıl bulaştığı belli değil ancak salgının boyutunun hafta içinde arttığı belirtildi.



Stuttgart yetkilileri, festival çadırlarında servis edilen yiyecek ve içeceklerden örnek aldı ve testlerin hepsi negatif çıktı.



Kaynağın bir ziyaretçi mi yoksa festivalde bir çalışan mı olduğu belli olmasa da virüsün muhtemelen hava yoluyla bulaştığı varsayılıyor.



NOROVİRÜS NEDİR?



Sağlık Bakanlığı’na göre norovirüs tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu. Hastalık bütün yıl boyunca görülebiliyor ve her yaştan insanları, açık ve kapalı toplulukları etkileyebiliyor. Norovirüsler aynı zamanda virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının yüzde 60-95'ini oluşturmaktadır.



NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?



Esas bulaş ağız-dışkı yoluyla olup kusmukla da olabilir. Bulaşma sıklıkla yuvalarda, göçmen kamplarında, tatil yapılan kamplarda, hastanelerde, okullarda, restoranlarda, gemilerde, askeri birliklerde ve aile içi bireylerde görülmekte ve bu gruplarda salgınlar yapabilmektedir. Norovirüs salgınları genellikle, kişiden kişiye temas, kirlenmiş su ve gıda ile oluşmaktadır.



NOROVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Kuluçka süresi 18-72 saattir. Hastaların çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlaya karın ağrısı görülür. Genel olarak ishal ve kusma beraber bulunur. Hastaların yarısında hafif dereceli bir ateş (37.5 0C) olabilir. Sıklıkla karın ve kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik olabilir. Klinik belirtiler 24-72 saat devam eder. Küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık yetmezliğinde daha çok semptomatik enfeksiyon ve kronik ishale neden olabilir.