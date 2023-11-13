Burdur’da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının, merkez üssünü Burdur’un Yeşilova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.28’de meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde olan deprem, şehirde hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.





SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.