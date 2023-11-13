Samanyolu Haber /Gündem / Burdur’da 4.4 büyüklüğünde deprem! /13 Kasım 2023 10:34

Burdur’da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 13.23 kilometre olarak belirlendi. Deprem, kent merkezinde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının, merkez üssünü Burdur’un Yeşilova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.28’de meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde olan deprem, şehirde hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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