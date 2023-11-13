Samanyolu Haber /Gündem / Japonya’da yeni bir ada doğdu /13 Kasım 2023 10:23

Japonya’da yeni bir ada doğdu

Japonya’da deniz altı yanardağının patlaması sonucu başkent Tokyo’ya 200 kilometre uzaklıkta yeni bir ada oluştu.

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Pasifik’in batısında Japonya’ya bağlı Ogasawa ada zincirine eklenen 100 metre çapındaki yeni adanın oluşumu geçen ay birkaç dakikada bir gerçekleşen volkanik patlamalarla başladı.

Ada üzerinde keşif uçuşu yapan Japonya Meteoroloji Enstitüsü’ne ait helikopterin çektiği görüntülerde yoğun duman ve bir-iki dakikada bir gerçekleşen patlamalar eşliğinde 50 metre yukarıya çıkan lavlar gözlemleniyor.

BBC Türkçe‘nin haberine göre Tokyo Üniversitesi deprem araştırma enstitüsünden Fukaşi Maeno ada üzerinde yaptığı gözlemlerde patlamayla havaya fırlayan kayalar ve denizde yüzen kahverengi ponza taşları gördüğünü söylüyor.

Boyutu genişleyebilir
Maeno, bölgede geçen yıl Temmuz ayından beri volkanik aktivitenin yaşandığını belirtiyor. Yeni adanın altındaki yanardağın patlamaya devam etmesi durumunda adanın boyutlarının genişleyebileceği düşünülüyor.


Kalıcı olabilir
Japonya’da uzmanlar zaman zaman adaların yok olduğuna da tanık oluyorlar. Kuzeyde Hokkaido adasının 500 metre uzağındaki Esanbe Hanakita Kojima adasının 2018 yılında sessiz sedasız yok olduğu ortaya çıkmıştı.

Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Setsuya Nakada, adanın halihazırda lavlarla kaplı kısımlarının ‘sonsuza kadar’ kalabileceğini belirtti.
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