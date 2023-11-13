Ayhan Bora Kaplan ve polis müdürlerinden şikayetçi oldu arabası kurşunlandı

“SANA ANKARA'YI DAR EDERİZ”





“ASAYİŞ MÜDÜRÜNE 30 BİN DOLAR TESLİM ETTİM”





ARABASI KURŞUNLANDI





İş insanı Aziz Savaş, Ankara'da yeraltı dünyasında "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında emniyete giderek, aralarında eski Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile açığa alınan eski Asayiş Şube Müdürü Oben Özay’ın da bulunduğu 4 polisten, "kendisini darp ettikleri ve rüşvet istedikleri" iddiasıyla şikayetçi oldu. Aziz Savaş, açığa alınan Özay’a kendi elleriyle 30 bin dolar teslim ettiğini öne sürdü. Ekim ayında yaptığı şikayetin ardından kendisine koruma tahsis edilen Savaş’ın arabası dün akşam saatlerinde kurşunlandı.T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, İş insanı Aziz Savaş, geçen ekim ayında emniyete giderek, Ayhan Bora Kaplan ve 4 polis hakkında şikayetçi oldu. Savaş ifadesinde, 2020 yılında Ümran Öztürk isimli bir komiserle tanıştıklarını, bir süre sonra Öztürk’ün ev alacağını söyleyip kendisinden borç istediğini belirterek, Öztürk’e hem elden hem de bankalar üzerinden para gönderdiğini öne sürdü. Bir süre sonra borcunu istediğini ancak Öztürk’ün kendisini oyaladığını söyleyen Savaş, daha sonra Öztürk’ün babasıyla birlikte Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a gidip, “Aziz Savaş kızımızı rahatsız ediyor” diyerek kendisinden şikayetçi olduklarını öne sürdü. Savaş, aynı gün gözaltına alındığını ancak kendisinin Öztürk’e para gönderdiğine dair elindeki dekontları sununca serbest bırakıldığını aktardı.Ertesi gün bir kez daha gözaltına alındığını, bu kez Servet Yılmaz ve Asayiş Şube Müdürü Oben Özay tarafından bir odaya alınarak, “Şikayetlerinden vazgeçmezsen sana Ankara’yı dar ederiz” denilerek tehdit edildiğini iddia eden Savaş, şunları söyledi: “Üç dört gün sonra savcılık kararı olmadan tekrar gözaltına alındım. Asayiş Müdürü Oben Özay ve Asayiş Şube Müdür Yardımcısı beni darp ettiler. 'Şikayetinden vazgeçtin mi?' dediler, vazgeçtiğimi söyledim. 10-15 gün sonra bir restoranda yemek yerken iki polis gelerek beni tekrar gözaltına aldı. Bir kez daha Asayiş'e götürülüp darp edildim. Bu esnada Oben Özay, Servet Yılmaz’ı arayarak ‘Aziz karşımda, gereğini yaptık’ dedi. Sonrasında beni bıraktılar.”Savaş, yaşadıklarından sonra Asayiş Şube Müdürü'nün kimle arasının iyi olduğunu araştırmaya başladığını, böylece Ayhan Bora Kaplan ismini duyduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: “Balgat’taki bir kafede Kaplan’ın yanına giderek durumu anlattım. Kendisi direkt Servet Yılmaz’ı arayarak 'Aziz Savaş’ı tanıyor musun?' dedi. Yılmaz da ‘Tanıyorum o… nu, bir sıkıntı mı var?’ diye sordu. Kaplan, 'Yok abi' diyerek telefonu kapattıktan sonra benden 50 bin dolar para istedi. 'Ben bunlara bir zarar vermedim' diyerek yanından ayrıldım. İki gün sonra Oben Özay yine beni aldırdı. Beni darp ettikten sonra memurları odadan çıkartarak, 'Bana 30 bin dolar ver, seni bir daha aldırmam' dedi. Kendisinden 3-4 gün müsaade istedim. Üç gün sonra parayı getirdim. Asayiş büroya girerken, kısa boylu asayiş müdür yardımcısı üst aramamı yaptı. Daha sonra Özay’ın odasına girerek 30 bin doları kendisine teslim ettim. Kendisi benim yanımda Servet Yılmaz’ı arayarak, ‘Müdürüm Adana’dan değerli dostlarımız araya girdi. Aziz Savaş aslında kötü bir çocuk değil, yanlış ihbarlardan dolayı kendisine haksızlık yaptık. Senden de bir özür dilesin’ dedi. Telefonu alarak Yılmaz’dan özür diledim.”Ekim ayında verdiği bu ifadeden sonra kendisine koruma tahsis edilen Savaş’ın arabası dün akşam saatlerinde kurşunlandı. Olayda kendisi ve koruması yara almazken, Savaş bir kez daha emniyete giderek şikayetçi oldu.