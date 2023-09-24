Samanyolu Haber /Gündem / CHP Genel Merkezi'nin İstanbul adayı belli oldu /24 Eylül 2023 18:21

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul adayı belli oldu

CHP'de 'Değişimcilerin' adayı olduğu belirtilen Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığının ardından Genel Merkezin de adayı belli oldu. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın, salı günü adaylığını açıklayacağı belirtildi.

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CHP'de, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması beklenen Kurultay öncesi İl Kongreleri devam ediyor.

En fazla delegenin seçildiği İstanbul'da, CHP İl Başkanlığı için adaylar da belli olmaya başladı.

 İstanbul'da, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı.


Özgür Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği ve 'Değişimcilerin' İstanbul adayı olduğu öne sürülüyor.

Özgür Çelik'in ardından CHP Genel Merkezi'nin de İstanbul adayı belli oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgiye göre, eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 26 Eylül Salı günü saat 14.00'te adaylığını açıklayacak.
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