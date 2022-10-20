Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş: Meclis, kimyasal silah görüntülerine sessiz kalamaz /20 Ekim 2022 12:32

Demirtaş: Meclis, kimyasal silah görüntülerine sessiz kalamaz

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz” dedi.

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“Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.

Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur.

Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur.Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir.”
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