Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Cephe çökerse asker gönderebiliriz /03 Mayıs 2024 11:07

Macron: Cephe çökerse asker gönderebiliriz

Fransa lideri Macron verdiği bir röportajda bir kez daha, Batılı ülkelerin Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da kara birlikleri konuşlandırabileceğini dile getirdi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Ukrayna’ya asker gönderme olasılığından daha önce de bahseden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cephenin çökmesi halinde Kiev’in talebi doğrultusunda Ukrayna’ya asker gönderebileceklerini söyledi.

The Economist'e konuşan Macron, Ukrayna'ya asker göndermekle ilgili yaptığı açıklamalardan geri adım atmadığına vurgu yaparak Ukrayna'ya asker göndermeleri için önce cephenin çökmesi, ardından Kiev'den kendilerine bu yönde bir talep gelmesi gerektiğini açıkladı.

Devlet başkanı ayrıca şu anda pek çok Avrupa ülkesinin Fransa ile bu konuda aynı çizgide olduğunu ileri süren Macron batılı ülkelerin fazla uzun süre tereddütte kaldığını, Avrupa'nın güvenliğinin risk altında olduğunu da sözlerine ekledi.

Macron'un Ukrayna'ya gönderme konusundaki açıklamaları, Mart başından bu yana devam ediyor. Ukrayna’da Rusya’nın cephe hattlarındaki baskısı ve Kiev ordusunun bazı kritik alanlardaki kaybı Batılıları haliyle endişelendiriyor.

Mart başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diyerek fitili ateşleyen ilk sözlerini sarf etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Macron'un sözlerine ilişkin değerlendirmesinde Fransız liderin bir çeşit döngüye girdiğini belirtti. Zaharova, "Görünen o ki, bu haftanın günleriyle ilgili bir şey, Macron bir çeşit döngüye girdi" dedi.

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