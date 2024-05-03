Şaka gibi: Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 69,80, ENAG'a göre yüzde 124,35

ENAG: Nisan ayında yıllık enflasyon 124,35

Bağımsız akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Nisan ayında enflasyonun yüzde 5,02 arttığını, son 12 aylık artışın yüzde 124,35 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

https://p.dw.com/p/4fSSoSide'de bir pazar yeri, salatalık, domates, patlıcan, karpuz, soğan ve patates tezgahı önünde bir kadın ve satıcı görülüyor.TÜİK ve ENAG Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladıFotoğraf: Westend61/IMAGOTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18 arttı. TÜFE'deki artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72 oldu. On iki aylık ortalama göre artış yüzde 59,64 olarak gerçekleşti. TÜİK, yıllık enflasyonun ise yüzde 69,80 olduğunu açıkladı.TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranlarına bakıldığında ise Nisan ayında en yüksek artış yüzde 103,86 ile eğitim grubunda kaydedildi.Bunu yüzde yüzde 95,82 ile lokanta ve oteller, yüzde 80,39 ile ulaştırma izledi.Nisan ayında en az artış gösteren gruplar ise yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 55,40 ile haberleşme ve yüzde 55,55 ile konut oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu.Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Bunu yüzde 4,69 ile lokanta ve oteller ve yüzde 4,58 ile giyim ve ayakkabı takip etti.TÜİK, Mart ayında ise enflasyonun bir önceki aya kıyasla yüzde 3,16 oranında arttığını, yıllık bazda ise artışın yüzde 68,50 düzeyinde gerçekleştiğini açıklamıştı.ENAG Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama gruplarına göre, Nisan ayında en yüksek artış yüzde 11,21 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Bunu yüzde 9 ile lokanta ve oteller, yüzde 8,6 ile haberleşme izledi.ENAG hesaplamalarına göre Mart ayında tüketici enflasyonu yüzde 5,68 oranında artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 124,63 olarak gerçekleşmişti.