AYM, ‘sansür yasası’nın iptali başvurusunu jet hızıyla gündemine aldı

40 maddeli yasa teklifi 14 Ekim’de Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasayla birlikte haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişmesi öngörülüyor.



Yasanın ‘sansür’ olarak yorumlanmasında 29’uncu madde en belirgin içeriğe sahip.



29’uncu maddede şu ifadeler yer alıyor: “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.”



Kanunda ‘gerçeğe aykırı bilginin’ tanımının muğlak olduğunu belirten uzmanlar, yasada tanımın yapılmadığını ve mahkemelerce yoruma açık olduğu için kanunun ifade özgürlüğünü sınırlayacağını belirtmişlerdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29’uncu maddeyi yürütmeyi durdurma talebiyle AYM’ye götüreceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubu konuşmasında bu başvurunun ardından basın yasasının tamamının iptalini isteyeceklerini kaydetmişti. CHP, bu maddenin iptali için AYM’ye 18 Ekim’de başvurmuştu.



AYM sitesinde, 26 Ekim’de ele alınacak konular yayımlandı. Bunların arasında sansür yasasının 29’uncu maddesinin iptal talebi de yer alıyor.



AYM, söz konusu gündem maddesini şöyle duyurdu: “13/10/2022 tarihli ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. maddesiyle 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na eklenen 217/A maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.”