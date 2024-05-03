Samanyolu Haber /Politika / AKP Kulislerinden - Başarılar Erdoğanın, mağlubiyet partinin! /03 Mayıs 2024 12:26

AKP Kulislerinden - Başarılar Erdoğanın, mağlubiyet partinin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yenilgisine ilişkin, "Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz." dediği öne sürüldü.

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31 Mart yerel seçimlerinde yenilgi yaşayan AKP'de seçim sonuçlarına ilişkin analizler sürüyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Kimsenin seçim yenilgisi sorumluluğunu almak istememesi üzerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz. Kongre diyorum, kongreye karşı olanlar bile var aramızda. ‘Ne gerek var kongreye’ deniyor. Bu nedenle, teşhisi doğru koyup tedaviyi iyi yapmamız lazım. Çünkü kimse, bize oy vermek için mecbur değil” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramını geçirdiği Marmaris’teki devlet konuk evinde gerçekleştirdiği bazı temasların, AK Parti’nin bundan sonraki yol haritasında etkili olacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bayram boyunca fikirlerine önem verdiği bazı isimlerle görüşmeler yaptığı, partide geçmişte görev alanlarla da bir araya geldiği belirtiliyor. Bayramdaki bu temasların, AKP’deki değişimin sadece kişilerle sınırlı olmayacağı, politikalarında da değişikliğe gidileceğinin göstergesi olarak görülüyor. AKP’deki değerlendirmelerde de Erdoğan’ın ‘Bakış açısının değiştiğine’ yönelik yorumlar yapılıyor.

BAŞARI BENİM, MAĞLUBİYET HEPİMİZİN

Bir dönem yakın çalışma fırsatı bulan kişiler, Erdoğan'ın narsist yapısını defalarca dile getirdi. Erdoğan'ın ana politikasını, 'Başarı varsa benimdir, başarısızılık varsa sizin yüzünüzdendir.' olarak özetliyorlar.
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