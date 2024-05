RTÜK bildiğiniz gibi: Istakoz ve torpil haberlerine ceza yapdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV'ye ıstakoz ve torpil haberinden, TELE1'e bir yayın konuğunun kullandığı “sarayın kapıkulu” ifadesinden dolayı ceza kesti.



RTÜK üyesi İlhan Taşçı, söz konusu cezaları şu sözlerle duyurdu:



"RTÜK’ten ıstakoz haberine ceza! Eski Sanayi Bakanı Varank’ın Bilal Erdoğan ile AKP milletvekili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımına ilişkin yazışmasının cep telefonu görüntüsünü haberleştiren Now TV’ye özel hayatın gizliliğini ihlalden % 2 para cezasına karar verildi. RTÜK, torpili değil torpil haberini cezalandırdı! Adalet Bakan Yardımcısının görevde yükselme sınavında torpil taleplerini yanıtladığına ilişkin cep telefonu görüntülerini yayınlaması nedeniyle de Now Tv’ye %2 para cezası verdi. RTÜK ayrıca TELE1’e konuk olarak katılan Rıfat Serdaroğlu’nun kimi siyasetçiler için “sarayın kapıkulu” değerlendirmeleri nedeniyle eleştiri sınırını aşmaktan % 2 para cezasına karar verdi. Kararlar oy çokluğuyla alındı."