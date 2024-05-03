İngiltere'de oy sayımı devam ediyor





Parti yönetiminin Gazze savaşı konusundaki açıklamaları, İşçi Partisi'nin Müslüman seçmeni arasında tepkiye neden olmuştu.

Muhafazakarlar kötü performans mı gösterecek?

Sonuçların ulusal siyaset açısından önemini değerlendiren BBC News Politika Editörü Chris Mason, Muhafazakarlar ve diğerleri arasında Muhafazakarların seçimlerde kötü bir performans göstereceği beklentisinin hakim olduğunu belirtiyor. Mason'ın analizi şöyle devam ediyor:

Sonuçlar iktidardaki Muhafazakar Parti için yaklaşan genel seçimler bağlamında da büyük bir işaret olacak.Başbakan Rishi Sunak'ın partisi, Blackpool kentinde yapılan ara seçimde yüzde 26'lık bir oy kaybı yaşayarak burayı İşçi Partisi'ne kaptırdı.Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, buradaki kazanımı "gecenin en önemli sonucu" olarak tanımladı.Ancak İşçi Partisi de özellikle Müslüman seçmenin yoğun olarak yaşadığı yerlerde kayıplar yaşıyor gibi görünüyor.Perşembe günü yapılan seçimlerde İngiltere çapındaki 107 yerel yönetim için oy kullanıldı.İngiltere'nin başkenti Londra'nın yanında 10 belediye başkanı daha belirlenecek.Londra Belediye Başkanlığı görevini son iki dönemdir yürüten Sadık Khan, üçüncü dönem için de İşçi Partisi'nin adayı. Khan, yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti adayı Susan Hall dahil 12 adaya karşı yarıştı.Londra Belediye Başkanı, şehirde yaşayan 8,9 milyon insanı temsil ediyor ve 20,4 milyar sterlinlik bütçeyle çalışıyor.Yerel yönetimlerde iktidardaki Muhafazakarlar ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin her biri 1000'e yakın koltukla benzer sayılara sahip. Liberal Demokratlar'ın koltuk sayısı 400'ün, Yeşiller Partisi'nin koltuk sayısı ise 100'ün biraz üzerindeydi.Bunlara ek olarak İngiltere ve Galler'deki seçmenler 37 polis komiserini belirlemek üzere oy kullandı.Sabah 7.00'de başlayan oy kullanma işlemi gece 22'ye kadar devam etti ve ardından oyların sayılmasına geçildi.Bu varsayımlar göz önüne alındığında, asıl soru ne kadar kötü olacağı ve sonucun kendi açılarından nasıl algılandığı.Perşembe günü yarışılacak koltuklar için son önemli mücadele 2021'de gerçekleşmişti.O zamanlar Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakarlar, Covid-19 aşı programıyla birlikte artan popülerliklerinin sayesinde yüksekten uçuyorlardı.Süreç, İşçi Partisi'nin kalesi sayılan Hartlepool bölgesini ara seçimlerde Muhafazakar Parti'ye kaptırdığı döneme denk gelmişti. Keir Starmer'ın İşçi Partisi lideri olarak en kötü performans gösterdiği andı.Bu durum onun için o kadar kötüydü ki istifa etmeyi düşündü.Eğer seçmenlerin kolektif yargısı böyleyse bu, Muhafazakarların çok daha geriye düşmeleri gerektiği anlamına geliyor.Sonuçlar sadece yerel yönetimler açısından bakıldığında bile önemli. Seçilenler önümüzdeki birkaç yıl boyunca kendi bölgelerindeki günlük yaşamın her türlü alanında karar vericileri karara bağlayacaklar.Ancak sonuçlar aynı zamanda Birleşik Krallık hükümetine liderlik etmesi muhtemel iki partinin (Muhafazakarlar ve İşçi Partisi) veya diğer partilerin popülaritesinin bir ölçüsü olarak da kullanılacak.315 koltuk kaybederlerse, oranları geçen yılla hemen hemen aynı olacak480 koltuk kaybederlerse, bu, şimdiye kadarki en kötü yerel seçim performanslarına eşdeğer olacak.615 kayıp verirlerse bu, İşçi Partisi'nin genel seçimleri kaybetmeden bir yıl önce, yani 2009'da, bugüne kadarki en kötü yerel seçim sonuçlarını aldığı performansa benzer bir performans olacak.