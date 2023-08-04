Samanyolu Haber /Gündem / Deutsche Bank'tan rekor dolar tahmini /04 Ağustos 2023 18:57

Deutsche Bank'tan rekor dolar tahmini

Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken Almanya merkezli Deutsche Bank'tan rekor dolar/TL tahmini geldi. Analistler, dolar kuru tahmininde yüksek seyreden enflasyona atıfta bulundu.

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Türkiye’de faiz artışlarına rağmen temmuzda enflasyonun ve dış ticaret açığının, Türk Lirası’nda değer kaybında hızlanma beklentilerini artırdı.

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın haberine göre, Alman Deutsche Bank analistleri, dolar/TL için tahminlerini 2023 yılı sonu için 27’den 32’ye yükseltti. Banka, kurun 2024 sonunda ise 35 TL’ye yükselmesini bekliyor.

Deutsche Bank analistleri, fiyat artışlarına ve “politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara” işaret etti.
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