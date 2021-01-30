Samanyolu Haber /Gündem / Dev kar kütlesi üzerlerine böyle düştü /30 Ocak 2021 11:26

Dev kar kütlesi üzerlerine böyle düştü

Rusya'nın Ufa şehrindeki bir morgun çatısındaki kar kütleleri iki kadının ve park halindeki bir aracın üstüne düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da bir köpek -54 derecede donmak üzereyken son anda kurtarıldı. Kasabadaki bir hastanenin mutfak bölümünde çalışan bir görevli -54 derecede kısmen buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti. Buz tutan köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.

ÜZERİNDEKİ BUZ LEVYE İLE KIRILDI
Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesi titizlikle levye yardımıyla kırıldı. Kurtarılan köpek sıcak bir yere götürüldü. Veteriner tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumuna şaşıran yetkililer, " Neredeyse donmak üzereydi. Zamanında müdahale hayatını kurtardı. Buz tutmasına rağmen hayatta kalması bir mucize" dedi. Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.
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