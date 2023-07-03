Samanyolu Haber /Gündem / Dilovası'ndaki olaylara karışan Suriyeliler sınır dışı ediliyor /03 Temmuz 2023 17:39

Dilovası'ndaki olaylara karışan Suriyeliler sınır dışı ediliyor

Kocaeli Dilovası'nda Suriyerlilerin bir köpeği zehirlediği iddiasıyla başlayan olaylara karışanların sınır dışı edilmeye başlandığı açıklandı.

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Dilovası‘nda Suriyelilerin bir köpeği zehirlediği iddiasıyla başlayan olayların ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olaya karışan kişilerin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, olaya karıştıkları belirlenen kişilerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildikleri duyuruldu. Kocaeli Valiliği, Suriyelilerin köpeğini öldürdükleri kişinin evini bastıkları iddiasını yalanlamış, "Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir" açıklamasında bulunmuştu. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir.” 
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