Rusya'dan endişelendiren açıklama: Umut yok!

Rusya, Ukrayna savaşının başlamasının ardından Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda imzalanan ve uzatılmaması halinde 18 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın uzatılması için 'pek umut olmadığını' söyledi.







Reuters'ın haberine göre, İngiltere'nin The Financial Times gazetesinde konuyla ilgili bugün çıkan bir haber hakkında yorumu sorulan Peskov, "Mevcut durumda anlaşmanın Rus tarafını ilgilendiren bölümünün uygulanması ile ilgili bildireceğimiz bir şey yok. Anlaşmaların bu kısmının mevcut durumda hâlâ yerine getirilmediğini ifade ediyoruz. Anlaşmanın son gününe henüz zaman var fakat çok fazla umut yok" ifadelerini kullandı.





FT: AB, RUS BANKASINA İMTİYAZ VERMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

The Financial Times'ta konuya ilişkin bugün yayınlanan haberde, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'nın tahıl koridoru anlaşmasını uzatması için Rus Tarım Bankası'na imtiyaz tanımayı değerlendirdiği iddia edilmişti. Buna göre, AB, bankanın küresel finans ağına yeniden bağlanabilmesi için bir bağlı kuruluş kurması teklifini yapmayı planlıyor.







Ne olmuştu?





Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat 2022'de başlamasının ardından Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna ile imzalanan ve şimdiye kadar üç kez uzatılan tahıl koridoru anlaşması, tekrar uzatılması konusunda anlaşmaya varılmaması durumunda 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.





Temmuz 2022’de varılan ve Ukrayna ile Rusya’nın tahıl ürünlerini dünya pazarlarına taşıması için bir mekanizma oluşturulmasını öngören Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde milyonlarca ton Ukrayna tahılı Türk boğazlarından geçti ve piyasalara sunuldu. Ancak Rus tahılı ile gübre ve amonyak gibi ürünlerin henüz ihracatının başlamaması Moskova’nın tepkisini çekti. Rusya, mart ve mayıs aylarında Tahıl Koridoru Anlaşması'nı 120 yerine sadece 60'ar gün uzattı.