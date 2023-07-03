Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' yürüyüşü başlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden sonra CHP içindeki değişim gerekliliği tartışmalarına dahil oldu.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” adını verdiği eylem ile Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşe başladı. Özcan'a tepki gösteren bir CHP'li ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.





TANJU ÖZCAN'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 'KURULTAY'DA ADAY OLMA' ÇAĞRISI

Özcan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, çeşitli tekliflerin geldiğini iddia ederek, yürüyüşünden vazgeçmeyeceğini söylemişti. Özcan dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Sayın Genel Başkan, ‘Kurultayda aday olmayacağım’ dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim” ifadelerini kullanmıştı.

