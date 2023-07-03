Samanyolu Haber /Gündem / Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' yürüyüşü başlattı /03 Temmuz 2023 16:09

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' yürüyüşü başlattı

Seçimden sonra yaptığı açıklamalarla tartışılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “değişim ve adalet yürüyüşü” başlığıyla CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşü başladı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden sonra CHP içindeki değişim gerekliliği tartışmalarına dahil oldu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” adını verdiği eylem ile Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşe başladı. Özcan'a tepki gösteren bir CHP'li ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.

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Özcan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, çeşitli tekliflerin geldiğini iddia ederek, yürüyüşünden vazgeçmeyeceğini söylemişti. Özcan dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Sayın Genel Başkan, ‘Kurultayda aday olmayacağım’ dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim” ifadelerini kullanmıştı.
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