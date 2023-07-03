Doktorlar sıraya girdi: İlk 6 ayda bin 361 doktor Türkiye'den ayrılmak için belge aldı

Ekonomik ve siyasi problemlerin yanı sıra sağlıkta şiddet vakalarının muhatabı olan doktorlar bir biri ardında Türkiye'yi terk ediyor.







Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıkladığı verilere göre, kuruma yapılan ‘İyi Hal Belgesi’ başvuru sayısı haziranda 242 oldu.





Kurumun açıkladığı verilere göre bu sayı 2023’ün ilk 6 ayında bin 361’e ulaştı.







TTB’den yapılan açıklamada “Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam!” ifadeleri kullanıldı.