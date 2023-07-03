Samanyolu Haber /Gündem / Doktorlar sıraya girdi: İlk 6 ayda bin 361 doktor Türkiye'den ayrılmak için belge aldı /03 Temmuz 2023 15:55

Doktorlar sıraya girdi: İlk 6 ayda bin 361 doktor Türkiye'den ayrılmak için belge aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Giderlerse gitsinler' dediği doktorlar, TTB'ye 'İyi Hal Belgesi' almak için başvurmaya devam ediyor. TTB'nin açıkladığı son verilere göre haziranda 242 doktor belge almak için başvurdu.

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Ekonomik ve siyasi problemlerin yanı sıra sağlıkta şiddet vakalarının muhatabı olan doktorlar bir biri ardında Türkiye'yi terk ediyor. 

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıkladığı verilere göre, kuruma yapılan ‘İyi Hal Belgesi’ başvuru sayısı haziranda 242 oldu.

Kurumun açıkladığı verilere göre bu sayı 2023’ün ilk 6 ayında bin 361’e ulaştı.

TTB’den yapılan açıklamada “Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam!” ifadeleri kullanıldı.
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