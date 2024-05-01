Fed faiz kararını açıkladı, altın fiyatları hareketlendi

Fed haziran ayından itibaren bilanço küçültme hızını azaltacağını duyurdu.







Açıklamada, "Son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmada ilerleme kaydedilmedi" ifadelerine yer verildi. Mart ayında yapılan bir önceki açıklamada ekonomiye yönelik risklerin "daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği" belirtilerek iyileşen bir dinamiğe işaret edilmişti.





ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.Karar, oy birliği ile alındı.Fed, üst üste altıncı toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.Piyasa beklentisi de bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.Fed, faizlerde bir sonraki hamlenin aşağı yönlü olacağına işaret eden açıklamasında, "FOMC enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını düşünmemektedir" ifadesini tekrarladı.Fed kararı öncesinde 2 bin 297 dolar olan ons altın, kararın hemen ardından 2 bin 302 dolara kadar yükseldi. Gram altın da karar sonrasında 2 bin 406 TL'ye kadar yükseldi.Fed kararları sonrası ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 4,6324'e geriledi.Fed kararları sonrası Euro/dolar paritesi 1,0684 seviyesine yükseldi.. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 106,1'e geriledi.Karar sonrasında ABD hisse senedi borsaları karışık seyretti. S6P 500 endeksi yüzde 0,1 geriledi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,3 pozitif seyretti.Karar sonrası Bitcoin'de 58 bin dolardan 57 bin 850 dolara geriledi.