Samanyolu Haber /Gündem / 140 kilometreyle istinat duvarından düşen otomobildeki genç futbolcu öldü /01 Mayıs 2024 21:33

140 kilometreyle istinat duvarından düşen otomobildeki genç futbolcu öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 140 kilometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden düşen otomobilde yaralanan Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş, hastanede hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza önceki gün saat 16.00 sularında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan E.T.T. yönetimindeki otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü E.T.T, İ.G, B.G, E.A. ve Yunus Emre Savaş (17) yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirlendi.

Kazada yaralanan ve Darıcaspor U-18 takımında futbolcu olduğu öğrenilen Yunus Emre Savaş, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.
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