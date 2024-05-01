Samanyolu Haber /Gündem / Yerlikaya, 1 Mayıs bilançosunu açıkladı: Kaç kişi gözaltına alındı? /01 Mayıs 2024 21:25

Yerlikaya, 1 Mayıs bilançosunu açıkladı: Kaç kişi gözaltına alındı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs gözaltılarının sayısı belli oldu.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 4 ilde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise saldıran 226 kişinin gözaltına alındığını, olaylarda 28 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs nedeniyle siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilde 210 etkinlik düzenlendiğini belirtti.

ETKİNLİKLERE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişinin katıldığını anlatan Yerlikaya, "İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan bakan yardımcılarına, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri ile güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yerlikaya, 1 Mayıs bilançosunu açıkladı: Kaç kişi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:17:34