Columbia Üniversitesi’neki Filistin’e destek protestolarına polis müdahalesi sürüyor

Üniversite’nin Hamilton Hall olarak bilinen yönetim binasını 20 saatten fazla süredir işgal eden protestocuları dışarı çıkarmak için yapılan polis müdahalesinde onlarca kişi gözaltına alındı.



Columbia Üniversitesi sözcüsünden yapılan açıklamada, üniversitenin yardım talebinin ardından polisin kampüse girdiği belirtildi.



Açıklamada, "Üniversite bir gecede Hamilton Hall'un işgal edildiğini, tahrip edildiğini ve abluka altına alındığını öğrendikten sonra başka seçeneğimiz kalmadı. New York polisiyle temasa geçme kararı, protestocuların savundukları davaya değil, eylemlerine yanıt olarak alınmıştır. Kampüs yaşamının, kuralları ve yasaları ihlal eden protestocular tarafından sonsuza kadar kesintiye uğratılamayacağını açıkça belirttik” denildi.



Columbia polisinin müdahalesi, ırkçılığı ve Vietnam Savaşı'nı protesto eden öğrencilerin Hamilton Hall'u işgalini bastırmak için yapılan benzer bir müdahalenin 56. yıldönümünde gerçekleşti.



Columbia Üniversitesi’nde İsrail-Hamas savaşını protesto etmek amacıyla yaklaşık iki hafta önce okul kampüsünde bir çadır kampı kurulmuştu. Protestoculara, eylemlerini sonlandırmaları aksi halde okuldan uzaklaştırılacakları uyarısı yapılmıştı.



New York polis sözcüsü Carlos Nieves, müdahale sırasında protestocular ile polis arasında yaşanan arbedede kimsenin yaralanmadığını söyledi.



Protestolara katılmadığını söyleyen muhasebe birinci sınıf öğrencisi Fabien Lugo, üniversitenin polisi çağırma kararına karşı çıktığını söyleyerek, "Herşeyi kapattılar. Bu müdahale, gerginliği azaltmaktan çok tırmandırmak gibi geliyor” dedi.



New York polisi dün yaptığı açıklamada, üniversite yönetiminin talebi ya da acil bir durum olmadığı sürece polis memurlarının alana girmeyeceğini belirtmişti. Polisin mezuniyet törenlerinin sona ereceği 17 Mayıs’a kadar okul kampüsünde kalması bekleniyor.



Columbia Üniversitesi’nden birkaç sokak ileride ise New York City Üniversitesi'ndeki göstericiler, üniversitesinin ana kapısının önünde polisle çatıştı. Salı günü geç saatlerde olay yerinde bulunan muhabirler tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, polis memurlarının bazı kişileri yere yatırdığı ve bazılarını da itip kaktığı görülüyor.



ABD genelindeki birçok üniversitede devam eden Filistin’e destek protestolarında şimdiye kadar binden fazla kişi gözaltına alındı. Bazı üniversitelerde, kampüs yaşamının ve yaklaşan mezuniyet törenlerinin aksamaması için üniversite yönetimiyle protestocular anlaşmaya vardı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Başkan Joe Biden'ın öğrencilerin akademik bir binayı işgal etmesinin "kesinlikle yanlış bir yaklaşım" olduğuna ve "barışçı bir protesto örneği olmadığına" inandığını söyledi.



Eski Başkan Donald Trump da Fox haber kanalında Sean Hannity'nin programına katılarak Columbia'da yaşanan kargaşa hakkında yorum yaparken polisin Hamilton Hall'u temizlediği görüntüler yayınlandı. Trump polis memurlarını övdü ve şunları söyledi: “Ama iş bu noktaya asla gelmemeliydi ve bunu binayı işgal etmelerinden çok daha önce yapmalıydılar.”