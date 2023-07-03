Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü üniversitede yapay zeka verecek /03 Temmuz 2023 10:06

Dünyaca ünlü üniversitede yapay zeka verecek

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi öğrencilerine yapay zekâ ile eğitim verecek.

SHABER3.COM

Yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı alanlar gün geçtikçe çoğalırken, bir adım da Harvard Üniversitesi’nden geldi. Artık üniversitenin popüler kodlamaya giriş kursunu alan öğrenciler, teknik kavramları açıklayan bir insan profesör görmeyecekler. Bunun yerine, CS50 olarak bilinen sınıf, tamamen yeni bir yapay zekâ eğitmeni tarafından verilecek.

Üniversitenin öğrenci gazetesi The Harvard Crimson’a konuşan Profesör David Malan’a göre kurum, yapay zekâyı derslerine dahil ederek sınıftaki herkes için öğretmen sunabileceğini umuyor.

Okul, bir yapay zekâ öğretmeni ile tüm gruba teorik olarak öğrencilerin 7/24 kendi hızlarında öğrenmelerine olanak tanıyan yazılım tabanlı araçlar sağlayabilecek.

Malan, kurs personelinin hem GPT 3.5 hem de GPT 4 modelleriyle deneyler yaptığını açıkladı. Hâlâ verimli olmalarına rağmen, yapısal olarak sağlam kod oluşturma söz konusu olduğunda GPT 3.5 ve GPT 4 en güvenilir modeller değil.

Malan da yapay zekânın ara sıra düşük performans gösterebileceğini kabul etse de, sanal öğretim görevlisinin kurs personelini önemsiz görevlerden kurtararak onlara öğrencilerle bire bir etkileşim kurmaları için daha fazla zaman tanıyacağını belirtiyor.
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