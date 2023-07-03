Hesabınızdan gizlice para çalan bu 8 uygulamayı hemen silin

Bir güvenlik araştırmacısı Android işletim sistemiyle çalışan telefonları hedef alan uygulamaları tespit etti. Google Play Store'da en az 8 uygulamada tespit edilen Autolycos adındaki kötü yazılım kullanıcıları maddi zarara uğratıyor.



Yazılım uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere üye etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında keşfedilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık altı ay sürdü. Aradan geçen sürede 8 uygulama 3 milyondan fazla kez indirildi.



Güvenlik uzmanları hem telefonunuzu hem paranızı korumanız için aşağıdaki uygulamaların hemen silinmesini tavsiye ediyor.



İşte zararlı yazılım içeren kötü uygulamalar...



Razer Keyboard & Theme — 10,000+ indirme



Vlog Star Video Editor — 1,000,000+ indirme



Funny Camera — 500,000+ indirme



Coco Camera — 1,000+ indirme



Creative 3D Launcher — 1,000,000+ indirme



GIF Keyboard — 100,000+ indirme



Freeglow Camera — 5,000+ indirme



Wow Camera — 100,00+ indirme