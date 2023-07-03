Samanyolu Haber /Teknoloji / Hesabınızdan gizlice para çalan bu 8 uygulamayı hemen silin /03 Temmuz 2023 10:01

Hesabınızdan gizlice para çalan bu 8 uygulamayı hemen silin

Google Play Store'da yer alan 8 uygulama kullanıcıların parasını çalıyor. Uygulamaların toplam indirmesi 3 milyonun üzerinde. Güvenlik uzmanları bu uygulamaların silinmesini önerdi.

SHABER3.COM

Bir güvenlik araştırmacısı Android işletim sistemiyle çalışan telefonları hedef alan uygulamaları tespit etti. Google Play Store'da en az 8 uygulamada tespit edilen Autolycos adındaki kötü yazılım kullanıcıları maddi zarara uğratıyor.

Yazılım uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere üye etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında keşfedilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık altı ay sürdü. Aradan geçen sürede 8 uygulama 3 milyondan fazla kez indirildi.

Güvenlik uzmanları hem telefonunuzu hem paranızı korumanız için aşağıdaki uygulamaların hemen silinmesini tavsiye ediyor.

İşte zararlı yazılım içeren kötü uygulamalar...

Razer Keyboard & Theme — 10,000+ indirme

Vlog Star Video Editor — 1,000,000+ indirme

Funny Camera — 500,000+ indirme

Coco Camera — 1,000+ indirme

Creative 3D Launcher — 1,000,000+ indirme

GIF Keyboard — 100,000+ indirme

Freeglow Camera — 5,000+ indirme

Wow Camera — 100,00+ indirme
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