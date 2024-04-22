Samanyolu Haber /Teknoloji / Tesla küresel olarak araç fiyatlarını düşürdü /22 Nisan 2024 11:09

Tesla küresel olarak araç fiyatlarını düşürdü

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ilk çeyrekte teslimatların düşmesinin ardından dünya çapında fiyatları düşürdü.

SHABER3.COM

Elektrikli araç devi Tesla, ilk çeyrek teslimatlarının yaklaşık dört yıl sonra ilk kez düşmesinin ardından küresel olarak otomobillerinin fiyatlarını düşürdü.

Şirketin Model 3'ün Çin'deki başlangıç fiyatını 14.000 yuan azaltarak 231.900 yuan'a (32.000 dolara) düşürdüğünü bildirdi.

Bloomberg HT'nin Reuters'dan aktardığı habere göre, Almanya'da, Model 3 arkadan çekişli modelin fiyatının da Şubat ayından bu yana 42.990 Euro'dan 40.990 Euro'ya (43.670,75 dolara) düştüğünü bildirildi.

Tesla sözcüsünün verdiği demeçte, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede de fiyat kesintileri yaşandığını söyledi.
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