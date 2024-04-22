Ortadoğu'da tansiyon giderek artıyor: ABD üstlerine peş peşe saldırılar

Gazze'deki savaş ve İran-İsrail hattında tırmanan gerilim, Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırıları yoğunlaştırdı.

Suriye'nin Haseke ilçesinde ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üs, dün İHA ve roketlerle hedef alındı.

Irak'tan Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse de art arda füze saldırıları düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ninova Operasyonlar Komutanlığına bağlı ekipler, Irak ve Suriye yakınlarında, Suriye topraklarındaki koalisyon güçleri üssüne birkaç adet füzeyle saldırıda bulunan kanun dışı gruplara yönelik arama çalışmaları başlattı" ifadelerine yer verildi.









Iraklı askeri gücün, Suriye'deki üsse atılan füzelerin fırlatıldığı "aracı" ele geçirdiği kaydedilerek, faillerin yakalanıp yargıya teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.





'ABD'NİN IRAK'TAN ÇEKİLME GÖRÜŞMELERİ YAVAŞ'





Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları da Irak'ın Zummar bölgesinden ABD'nin Rumalyn üssüne en az 5 roket fırlatıldığını söyledi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.





Saldırı, şubat ayında ABD üslerine saldırıları durduran İran destekli grupların o dönemden sonraki ilk eylemi oldu.





Şii Kataib Hizbullah örgütü, ABD'nin Irak'tan çekilmesine yönelik görüşmelerde çok az ilerleme olması nedeniyle saldırılara yeniden başladıklarını duyurdu.





Irak Başbakanı Muhammed Sudani, hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.





Irak'ta cumartesi günü İran destekli Haşdi Şabi'nin karargahına düzenlenen saldırı sonrası örgüt, ABD'yi suçlamıştı. ABD ise Irak'ta bir saldırı düzenlemediğini savunmuştu.