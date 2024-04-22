Samanyolu Haber /Gündem / Çin, WhatsApp, Signal ve Telegram'ı yasakladı /22 Nisan 2024 10:54

Çin, WhatsApp, Signal ve Telegram'ı yasakladı

Çin hükümeti,WhatsApp, Signal ve Telegram gibi yabancı anlık mesajlaşma uygulamalarını yasakladı

SHABER3.COM

Amerikan teknoloji devi Apple, ulusal güvenlik endişelerini öne süren bir hükümet emrinin ardından Meta'nın sahip olduğu uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı Çin'deki App Store'dan kaldırdı. Meta'nın, Twitter benzeri metin tabanlı sosyal ağ uygulaması Threads'in de aynı nedenden dolayı App Store'dan kaldırıldığı belirtildi.

Birçok yabancı sosyal medya uygulamasına engel getiren Çin’in, özellikle mesajlaşma aplikasyonlarından çok rahatsız olduğu biliniyordu.

Apple’dan yapılan açıklamada “Çin Siber Uzay İdaresi, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bu uygulamaların Çin mağazasından kaldırılmasını emretti" denildi.

Signal Başkanı Meredith Whittaker, “Signal geçmişte indirilebilir olsa da, Signal kayıtları ve mesajları görünüşe göre engellenmiş durumda. Çin'de ülkenin Büyük Güvenlik Duvarı tarafından engelleme gerçekleşiyor" dedi.

Çin’in bu hamlesinin, Amerika'da TikTok'un kaldırılması için düzenlenen yasa tasarısına bir misilleme olduğu düşünülebilinir.

Çin hükümeti daha önce de VPN’ler, haber uygulamaları ve benzeri uygulamaların App Store’dan kaldırılması için benzer taleplerde bulunmuştu. Bu adım, Çin’in dijital alanındaki sıkı denetimini yansıtmaktadı
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