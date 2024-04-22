Çin, WhatsApp, Signal ve Telegram'ı yasakladı

Amerikan teknoloji devi Apple, ulusal güvenlik endişelerini öne süren bir hükümet emrinin ardından Meta'nın sahip olduğu uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı Çin'deki App Store'dan kaldırdı. Meta'nın, Twitter benzeri metin tabanlı sosyal ağ uygulaması Threads'in de aynı nedenden dolayı App Store'dan kaldırıldığı belirtildi.





Birçok yabancı sosyal medya uygulamasına engel getiren Çin’in, özellikle mesajlaşma aplikasyonlarından çok rahatsız olduğu biliniyordu.





Apple’dan yapılan açıklamada “Çin Siber Uzay İdaresi, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bu uygulamaların Çin mağazasından kaldırılmasını emretti" denildi.





Signal Başkanı Meredith Whittaker, “Signal geçmişte indirilebilir olsa da, Signal kayıtları ve mesajları görünüşe göre engellenmiş durumda. Çin'de ülkenin Büyük Güvenlik Duvarı tarafından engelleme gerçekleşiyor" dedi.





Çin’in bu hamlesinin, Amerika'da TikTok'un kaldırılması için düzenlenen yasa tasarısına bir misilleme olduğu düşünülebilinir.