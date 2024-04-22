Rusya bir yerleşim yerini daha kontrolüne aldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Bogdanovka köyünün Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Chasov Yar bölgesindeki karşı saldırısını püskürttüğünü ve Ukraynalı bir MiG-29 savaş uçağını imha ettiğini duyurdu.





Ukrayna tarafı, MiG-29'un imhası ve Bogdanovka'nın kaybıyla ilgili henüz resmi olarak açıklama yapmadı.





21 Nisan'da Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın Rubezh tugayından bir subay olan Vladimir Chernyak, Rusya'nın Bogdanovka'da gerçekten de bir yer edindiğini ve şu anda Chasov Yar'ın önündeki "ileri karakol" olan Ivanovsky civarında çatışmaların sürdüğünü söyledi.





Rus birliklerinin geçen haftadan itibaren Donetsk ve Güney Donetsk istikametlerindeki operasyonlarını artırdıkları gelen bilgiler arasındaydı. Rus birlikleri Kleshcheevka, Krasny, Urozhainy ve Staromayorsky bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne karşı üstünlük sağladığı geri çekilmelerin olduğu söylenmişti.





Bahmut yönünde Rus birlikleri kontrol bölgesini Chasov Yar'a doğru genişletmeye devam ediyor. Ön verilere göre, Rus Silahlı Kuvvetlerinin birimleri Bogdanovka'nın güneybatı eteklerini işgal etti. Yerleşimin kuzeyinde Rus askeri personeli bir çiftliğe kadar ilerledi ve güneyden Orlov yoluna ulaştı. Ukrayna, Bogdanovka'dan doğu eteklerinde, bazı bilgilere göre Lesnaya Caddesi bölgesinde çatışmaların çıktığı Kalinovka'ya doğru çekildi.