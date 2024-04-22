Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Bakan Koca'ya eleştiri /22 Nisan 2024 11:21

Erdoğan'dan Bakan Koca'ya eleştiri

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert bir şekilde eleştirdi. Erdoğan, Koca'ya yönelik, "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" dedi.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert bir şekilde eleştirdiğini yazdı.

Saymaz, bugünkü yazısında, Erdoğan'ın AKP MYK toplantısında 'değişim' sinyali verdiğini belirterek, "MKYK üyeleri, kadro değişikliğinin yakın bir zamanda olacağını düşünüyor. Kimlerin kadro dışı bırakılacağı, kimlerin devam edeceği kestirilemese de Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Ziya Yılmaz, Erkan Kandemir ve Fatih Şahin’in tırpandan payını alabileceği konuşuluyor" bilgisini paylaştı.

KOCA'YA ELEŞTİRİ

Saymaz'ın aktardığına göre Erdoğan, toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert bir şekilde eleştirdi.

Koca’ya dönerek, “Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız” dedi.

Erdoğan, Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da “Çarşı pazar ve fiyat artışı meselesinin üzerine çok sert gideceğiz” dedi.

"Monako Yat Kulübü’nde ıstakoz ve Maldivler’de tatil AK Parti’de gündem olmayı sürdürüyor" diyen Saymaz, AKP'li bir yetkilinin "Herkes onu konuşuyor. Sahici olmayan hiçbir kimseyi siyasete almamalısınız. Siyaset sahici insanların işi" dediğini aktardı.
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