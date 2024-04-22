Ekonomist Ash çarpıcı tespit: Uluslararası yatırımcı Naci Ağbal’ın başına gelenleri unutmuyor

Britanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House’da kıdemli analist olarak görev yapan Timothy Ash, T24'ten Cansu Çamlıbel'e geniş bir mülakat verdi.

Pek çok batılı finans kuruluşu ve bankaya ‘kıdemli stratejist’ olarak danışmanlık vermiş olan Ash, 2000'li yılların başından bu yana Türkiye'yi yakından takip eden bir uzman.



İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Türkiye ekonomisine dair dikkat çeken değerlendirmeleri özetle şöyle:

'Yerel seçimin kaderini belirledi'

* Yerel seçimin kaderini belirleyen en büyük şeylerden biri büyük ihtimalle ülkenizdeki yüksek enflasyon oldu. 2023 seçimlerinden sonra Mehmet Şimşek’in ekonominin başına atanması daha önceki ekonomi politikasının başarısızlığının teslim edilmesi olmuştu.





* Bu seçim öncesinde ise “Acaba çıkan sonuç ekonominin rotasının değişmesine neden olur mu?” gibi bir düşünce vardı herkeste. Yerel seçim öncesindeki 500 baz puanlık faiz artırımını hatırlayın. Belki iktidar içindeki bazı kesimlerin yenilginin büyüklüğünden dolayı Şimşek'i suçlayacaktı. Ama aslında Erdoğan bunu yapmadı.





'Şimşek'in konumunu iyileştirdi'

* Bence bu tablo içinde en olumlu olan şey, Erdoğan’ın yenilgiden kaçmamış olmasıdır. Erdoğan şu an için enflasyonla mücadeleye odaklanmanın devamı yönünde bir tavır koymuş gözüküyor. Bunun da Mehmet Şimşek'in konumunu biraz olsun iyileştirdiğini düşünüyorum.





* Hem Şimşek’ten hem de Merkez Bankası’ndan gelen mesajlar yerel seçim sonuçlarına rağmen enflasyonla mücadeleye devam edecekleri yönünde. Bu yüzden de piyasa sonuçları nispeten iyi karşıladı. Yani Türk hükümeti doğru mesajları verince de tepkinin olumlu olduğunu düşünüyorum.