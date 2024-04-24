Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a yeni özellik: İnternetsiz de kullanılabilecek /24 Nisan 2024 10:19

WhatsApp'a yeni özellik: İnternetsiz de kullanılabilecek

WhatsApp Yakındaki Kişiler isimli yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik sayesinde platform üzerindeki kullanıcılar çevrimdışı belge ve diğer dosyaları yakınındaki kullanıcılar ile paylaşabilecek

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WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak uygulamanın öne çıkan özelliklerden biri, kullanıcıların internet bağlantısı ihtiyacını atlayarak yerel bir ağ üzerinden dosya paylaşmasına olanak tanıyor. Ayrıca platform, kullanıcıların tek tek kişilere kişiselleştirilmiş notlar eklemesine olanak tanıyan bir kişi notu özelliğini test ediyor.

WhatsApp'ın Android beta sürümü 2.24.9.22'den alınan ekran görüntüleriyle ortaya çıkan yerel dosya paylaşım özelliği, kullanıcıların hücresel veri ya da internet bağlantısı kullanmadan, yerel bir ağ üzerinden (Yakındaki Kişiler özelliği) yakındaki WhatsApp kullanıcılarıyla fotoğraf ve belge gibi çeşitli dosya türlerini paylaşabileceğini ortaya koyuyor. Bu özelliği etkinleştirmek için kullanıcıların yakındaki kullanıcılar tarafından keşfedilebilir olmayı seçmeleri gerekiyor. Ancak, bu izni istedikleri zaman iptal edebilecekler.

Uçtan uca koruma garantisi
Ayrıca WhatsApp, kullanıcılara bu yöntemle dosya paylaşımının uçtan uca şifreleneceğini ve WhatsApp mesajlarının bilinen güvenlik seviyesini koruyacağını garanti ediyor.

Geliştirilmekte olan bir diğer özellik de kişilere not ekleme imkanı. Android beta sürümü 2.24.9.17'den alınan ekran görüntüleri, kullanıcıların kişileri hakkında kişisel notlar ekleyebilmeleri için kişi sayfasında yeni bir alan olduğunu gösteriyor. Bu notlar yalnızca onları oluşturan kullanıcı tarafından görülebilecek ve kişilerin kendileriyle paylaşılmayacak. Bu işlevin hem mobil uygulamada hem de WhatsApp Web'de kullanılabilir olması bekleniyor.

Bu özellikler şu anda beta testinde ve çıkış tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak, test sırasında kullanıcı geri bildirimleri olumlu olursa, bu özellikler yakında bir WhatsApp güncellemesinin parçası haline gelebilir.

Daha önceki raporlar, WhatsApp'ın kullanıcı etkileşimini geliştirmek için tasarlanmış yeni bir özellik sunabileceğini gösteriyordu. Beta testleri sırasında belirlenen bu yeni özellik, son çevrimiçi kişileri vurgulamayı ve kullanıcıların yakın zamanda etkileşimde bulundukları kişilerle kolayca sohbet başlatmalarını sağlamayı amaçlıyor.

WABetaInfo tarafından beta testi sırasında tespit edilen bu özelliğin, kullanıcılara şu anda aktif olan veya yakın zamanda çevrimiçi olan arkadaşları, aileleri ve iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmanın daha kolay bir yolunu sunması bekleniyor.
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