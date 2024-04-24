Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile X arasında kriz: X hala Türkiye'ye temsilci atamadı, yasak gündemde /24 Nisan 2024 10:43

Türkiye ile X arasında kriz: X hala Türkiye'ye temsilci atamadı, yasak gündemde

Hala X Türkiye’ye temsilci atamadı. Gözler Ulaştırma Bakanlığının atacağı adım merak ediliyor

SHABER3.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, sosyal medya platformu X (Twitter olarak anlaşılıyor), Türkiye’ye hala bir temsilci atamamış. Bu durum, Türkiye’de yürürlükte olan reklam yasağının devam etmesine ve “bant daraltma” uygulamasının gündeme gelmesine neden oluyor.

Bant daraltma, bir web sitesinin erişim hızını kısıtlama işlemidir. Bu, siteye erişimi yavaşlatarak, kullanıcıların ilgili siteye girişini zorlaştırır. Bant genişliği ne kadar yüksekse, siteye erişim o kadar kolay olur. Bant daraltma uygulandığında ise, bu genişlik kısıtlanır ve siteye erişim hızı düşer.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile “Kalkınma Yolu Projesi” kapsamında dörtlü bir mutabakat imzalandığını ve bu ülkelerle iki ay içinde bir bakanlar zirvesi yapılacağını belirtmiş1. Bu işbirliği, projenin finansmanı, yük temini ve işletilmesi konularında önemli katkılar sağlayacak gibi görünüyor.
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