Samanyolu Haber /Gündem / İstifa Etmişti... Yeni CEO Kocası Oldu! /24 Nisan 2024 14:26

İstifa Etmişti... Yeni CEO Kocası Oldu!

Bir müşterinin küflü çikolata şikayetiyle başlayan olayda, Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tehditvari bir yanıtı sosyal medyada olay olmuştu. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız’ın yerine eski CEO'nun eşi Ali Sinan Tunaoğlu getirildi

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Patiswiss Çikolata, CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun bir müşteriyle sosyal medyada yaşadığı tartışma sonrası Türkiye'nin gündemine oturdu. Tunaoğlu’nun, müşterinin küflü ürün şikayetini sosyal medyada alaya alması ve ardından tehditkar ifadeler kullanması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini neden oldu.


YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU
Patiswiss’in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.”
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