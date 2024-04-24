İstifa Etmişti... Yeni CEO Kocası Oldu!

Patiswiss Çikolata, CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun bir müşteriyle sosyal medyada yaşadığı tartışma sonrası Türkiye'nin gündemine oturdu. Tunaoğlu’nun, müşterinin küflü ürün şikayetini sosyal medyada alaya alması ve ardından tehditkar ifadeler kullanması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini neden oldu.









YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU

Patiswiss’in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.





Açıklamada şöyle denildi:





23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.”