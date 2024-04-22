Samanyolu Haber /Teknoloji / ABD Çin gerginliği uzaya sıçradı /22 Nisan 2024 12:39

ABD Çin gerginliği uzaya sıçradı

NASA'nın yöneticisi Çin ile ABD arasındaki gerginliğini deşifre etti.

SHABER3.COM

NASA Yöneticisi Bill Nelson’ın ifadelerine göre, Çin’in sivil uzay araştırma programlarının aslında askeri operasyonlar için bir örtü olabileceği ve Ay’da toprak iddialarında bulunabileceği endişesi bulunmaktadır. 

Bu açıklama, NASA’nın 2025 yılı için talep ettiği 25.4 milyar dolarlık bütçenin savunulması sırasında yapıldı ve ABD’nin uzay araştırmalarında uyanık ve rekabetçi kalmasının önemi vurgulandı. Çin’in son on yılda uzayda kaydettiği ilerlemelerin önemli olduğu ancak bu ilerlemelerin çoğunun gizli tutulduğu ve bu durumun gerçek niyetleri hakkında şüpheler yaratığı belirtildi. 

Uzay araştırmaları ve kullanımı, Ay da dahil olmak üzere gök cisimleri üzerinde egemenlik iddialarını yasaklayan Dış Uzay Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalara tabidir. Nelson’ın ifadeleri, uzayda devam eden uluslararası stratejik rekabetin altını çizmektedir.
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