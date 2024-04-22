ABD Çin gerginliği uzaya sıçradı

Bu açıklama, NASA’nın 2025 yılı için talep ettiği 25.4 milyar dolarlık bütçenin savunulması sırasında yapıldı ve ABD’nin uzay araştırmalarında uyanık ve rekabetçi kalmasının önemi vurgulandı. Çin’in son on yılda uzayda kaydettiği ilerlemelerin önemli olduğu ancak bu ilerlemelerin çoğunun gizli tutulduğu ve bu durumun gerçek niyetleri hakkında şüpheler yaratığı belirtildi.





Uzay araştırmaları ve kullanımı, Ay da dahil olmak üzere gök cisimleri üzerinde egemenlik iddialarını yasaklayan Dış Uzay Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalara tabidir. Nelson’ın ifadeleri, uzayda devam eden uluslararası stratejik rekabetin altını çizmektedir.