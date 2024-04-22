Samanyolu Haber /Dünya / Moldova’nın Rusya yanlısı Shor Partisi Moskova’da seçim kongresi yaptı. /22 Nisan 2024 12:52

Moldova’nın Rusya yanlısı Shor Partisi Moskova’da seçim kongresi yaptı.

Moldovalı kaçak oligark ve parti lideri Ilan Shor, Moskova'da seçim öncesi hazırlık adına kongre düzenledi. Moldova’nın İktidardaki PAS partisi bunu "rezalet" olarak nitelendirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA 

Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusya yanlısı Shor partisinin etkinliklerini anayasaya aykırı olduğunu ilan ederek, yasaklama kararı almıştı. Fakat partinin yasağı 4 ay sonra kaldırıldı. 

Ayrıca parti lideri ve oligarh İlan Shor, nisan 2023’de 1 milyar dolarlık banka skandalı ve kara para aklama suçlarından gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği tarafından yaptırımlar uygulanmıştı.

Moldova bankacılık sisteminden bir milyar dolarlık yolsuzluk nedeniyle uluslararası arananlar listesinde olan kaçak Moldovalı oligark Ilan Shor, "Shor" Partisi kongresinde, muhalefetin bazı partileri ile "Victorie" ("Zafer") siyasi bloğunun kurulduğunu duyurdu. 

İktidardaki PAS partisi, Moldovalı siyasetçilerin Rusya'nın Ukraynayla tam kapsamlı savaşı sırasında Moskova'da bu şekilde bulunmaktan utanç duyduklarını açıkladı.

Shor Partisi, Moldova'daki başkanlık seçimlerine ve Avrupa Birliği'ne katılım referandumuna hazırlanacağını yazıyor. 

Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu sene Ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeni siyasi bloğun liderleri arasında Shor'un yanı sıra Gagavuzya başkanı Evgenia Gutsul ve Moldova parlamentosu üyesi Marina Tauber de bulunuyor.

Kongrede konuşan Shor, "Moldova'da bir gelecek inşa etmeye" hazır olduğunu belirterek, alternatifi Rusya ile dostluk ve ortaklıkta gördüğünü kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moldova’nın Rusya yanlısı Shor Partisi Moskova’da... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:29