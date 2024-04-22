Moldova’nın Rusya yanlısı Shor Partisi Moskova’da seçim kongresi yaptı.

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA





Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusya yanlısı Shor partisinin etkinliklerini anayasaya aykırı olduğunu ilan ederek, yasaklama kararı almıştı. Fakat partinin yasağı 4 ay sonra kaldırıldı.





Ayrıca parti lideri ve oligarh İlan Shor, nisan 2023’de 1 milyar dolarlık banka skandalı ve kara para aklama suçlarından gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği tarafından yaptırımlar uygulanmıştı.





Moldova bankacılık sisteminden bir milyar dolarlık yolsuzluk nedeniyle uluslararası arananlar listesinde olan kaçak Moldovalı oligark Ilan Shor, "Shor" Partisi kongresinde, muhalefetin bazı partileri ile "Victorie" ("Zafer") siyasi bloğunun kurulduğunu duyurdu.





İktidardaki PAS partisi, Moldovalı siyasetçilerin Rusya'nın Ukraynayla tam kapsamlı savaşı sırasında Moskova'da bu şekilde bulunmaktan utanç duyduklarını açıkladı.





Shor Partisi, Moldova'daki başkanlık seçimlerine ve Avrupa Birliği'ne katılım referandumuna hazırlanacağını yazıyor.





Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu sene Ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor.





Yeni siyasi bloğun liderleri arasında Shor'un yanı sıra Gagavuzya başkanı Evgenia Gutsul ve Moldova parlamentosu üyesi Marina Tauber de bulunuyor.





Kongrede konuşan Shor, "Moldova'da bir gelecek inşa etmeye" hazır olduğunu belirterek, alternatifi Rusya ile dostluk ve ortaklıkta gördüğünü kaydetti.