Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yarın üç günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gidecek.





Ziyaretine İstanbul'dan başlayacak olan Cumhurbaşkanı Steinmeier burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da bir araya gelecek. Salı günü Gaziantep'te depremzedelere ilişkin projelerde incelemelerde bulunacak olan Steinmeier, ziyaretinin son gününde ise Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak. Steinmeier'in Ankara'daki temasları arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmeler de yer alıyor.





Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Steinmeier bu ziyaret ile Türkiye ile Almanya arasında 100 yılı aşkın süredir var olan yakın bağa ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri etkileyen insani bağlantılara verdiği değeri ifade etmek istiyor.



