Baraj felaketine sebep olan Maden şirketleri 25 milyar dolar önerdi









Madencilik devleri Vale ve BHP, 2015 yılında Brezilya'da 19 kişinin ölümüne neden olan baraj çökmesi nedeniyle yaklaşık 25 milyar dolarlık bir ödeme yapmayı önerdiklerini duyurdu.Brezilyalı firma Vale yaptığı açıklamada, ülkenin en kötü çevre felaketlerinden birinde meydana gelen zararın “kesin onarımı” için yaklaşık 25 milyar dolar ödenmesini teklif etti.Bu miktara halihazırda onarımlar için harcanan 7 milyar dolardan fazla paranın ve olaydan etkilenen yaklaşık 430 bin kişiye ödenecek tazminatın da dahil olduğu belirtildi.Güneydoğudaki Mariana kasabasında yaşanan trajedi, zehirli maden atığı çamurunun sele dönüşmesine yol açarak 19 kişinin ölümüne, 39 kasabanın sular altında kalmasına ve 600'den fazla kişinin evsiz kalmasına neden oldu.Bir demir cevheri madeninde çöken atık barajı, Brezilyalı Vale ile İngiliz-Avustralyalı madenci BHP'nin ortak girişimi olan Samarco'ya aitti.Etkilenen bölgeler hayalet kasabalara dönüşürken, binlerce insan tazminat bekliyor.Sel ayrıca binlerce hayvanın ölümüne ve tropikal ormanların koruma altındaki alanlarının harap olmasına neden oldu.Ocak ayında Brezilya'da bir mahkeme Vale, BHP ve Samarco'nun, trajedinin meydana geldiği 2015 yılından itibaren işleyecek faiziyle birlikte, oluşan zarar için yaklaşık 10 milyar dolar ödemesine karar verdi.2019 yılında aynı Minas Gerais eyaletinde Vale'ye ait bir başka baraj çökmesi sonucu Brezilya'nın en ölümcül endüstriyel kazasında 270 kişi hayatını kaybetmişti.