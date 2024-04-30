Turizm Bakanı'nın otelinde de yerli turiste pahalı tarife





Antalya’daki Limak Lara Otel'de , bir Türk vatandaşından ‘Milliyet farkından’ ibaresi kullanılarak fazladan para alınması sonrası otellerde yerli turist-yabancı turist tarifesi gündeme geldi.





Medyaradar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait olan Kemer’deki Maxx Royal Kemer Resort Oteli’nde de yabancıyla Türk turiste uygulanan fiyat aynı değil.





Maxx Royal Kemer Resort Otel'e ilk olarak yurt dışından rezervasyon yaptıklarını söyleyen Varol, şöyle dedi:









"Yurtdışından İki kişinin 8 Ağustos-14 Ağustos arasında suit odada konaklayacağı bir arama gerçekleştirdik. Çıkan sonuç 301 bin 998 lira oldu. Aynı tarih aynı oda seçeneği için Türkiye’den rezervasyon yaptırınca ise çıkan sonuç 340 bin 632 lira oldu. Bakan Ersoy'un yerli turistten 40 bin lira fazla para tahsil eden kendi oteliyle ilgili herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı merak ediliyor."