Bakanlıktan 'milliyet farkı ödemesi'ne 'ödül gibi' ceza

'ÇEREZ PARASI' CEZA





Otele kesildiği söylenen ceza 'caydırıcılıktan çok uzak' olarak değerlendirildi. Görüşüne başvurduğumuz uzmanlar, '54 bin lira pek çok turistik otelde sadece tek odanın bir haftasonu bedeli. Bu komik 'ceza' yeni istismarlara ve konukların kazıklanmasına kapı aralar' şeklinde konuştu.





BAKANIN OTELİNE DE CEZA KESİLECEK Mİ?





Bu arada, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait olan Kemer’deki Maxx Royal Kemer Resort Oteli’nde 1 haftalık tatil yerli turiste 340 bin 632 lira, yabancı turiste 301 bin 998 lira olduğu ve Bakananın kendi otelinde de 'milliyet farkı' ortaya çıkmıştı.





Benzer komik bir cezanın kendi oteline de kesilip kesilmediği henüz öürenilemedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk otelinde Türk vatandaşına ayrımcılık yapılması konusunda açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Denetim yapıldı. Alınan ücret farkı misafire iade edildi. Otele 54 bin 694 TL ceza kesildi" dedi.