Cengiz İnşaat bu kez parka el 'koydu'

PLAN KARARLARI





CHP’DEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ





İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, Bakanlık üzerinden yapılan plan değişikliğine tepki göstererek, “Halkın geçim sıkıntısı çektiği bir zamanda yapılan bu plan değişikliği, zengini daha zengin eden bir karardır. AKP, halkın seçimde verdiği mesajı ne yazık ki anlamamış. Parsel bazında yapılan bu tür plan değişiklikleri kamusal yarar değil, rant amaçlıdır. İBB Başkana Ekrem İmamoğlu’nun parsel bazındaki imar değişikliklerine karşı olduğunu bilenler, plan değişikliklerini Ankara üzerinden halletmek istiyor. İstanbul’da riskli yapı kararı bulunan binlerce bina varken neden belirli kişiler için Bakanlık mesai yapıyor. Konuyu uzmanlarımıza incelettiriyoruz” dedi.









İktidarın gözde şirketleri arasında yer alan Cengiz İnşaat sık sık kamu ihaleleri ve tepki çeken projeleriyle gündeme geliyor. Söz konusu şirket bu kez de Altunizade’deki arazileriyle gündemde.Cengiz İnşaat, kendi mülkiyetinde bulunan ancak yürürlükteki imar planlarına göre bir kısmı yeşil alan ve yolda kalan arazileriyle ilgili plan değişikliği istedi. 2014-2019 döneminde AKP’den Çekmeköy Belediye Meclis üyeliği de yapan Şehir Plancısı Nagihan Ürgen’e hazırlatılan plan değişikliği, Altunizade 2 ada 31,63 ve 64 nolu parselleri kapsıyor.Ayrıca bu parseller üzerinde bulunan 2 katlı 3 adet konut da riskli yapı kararı aldırtılarak yıktırılmıştı.Yıkımı yapılan binaların ön tarafındaki 65 nolu parselde Cengiz Holding’in merkez binası bulunuyor. Bu binaların bulunduğu araziye şimdi, 4 katlı “Özel Sosyal Tesis” yaptırılmak isteniyor. Bu amaçla hazırlatılan imar planı değişikliği, riskli yapı ilan edildiği için plan onama yetkisine kavuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıtarafından onaylandı. Yeni planlar 15 günlük itiraz süreci için askıya çıkarıldı.Bakanlık tarafından onaylanan imar planı raporuna göre, yürürlükteki planlarda park ve yol alanında kalan yaklaşık 730 metrekarelik kısım da “Özel Sosyal Tesis” alanına dahil edildi. İnşaat yapılabilecek alan büyütülürken, yeşil alan küçültüldü. Raporda, 4 katlı özel sosyal tesiste ne gibi fonksiyonlar yer alacağı belirtilmedi. Ancak bu tür özel sosyal tesislerde yüzme havuzu, sinema, tiyatro, kreş ve çok amaçlı salonlar yer alabiliyor.Plan değişikliği raporunun “Plan Kararları” başlığı altında özetle şöyle denildi: “Plan değişikliği teklifi; meri planda ‘Yönetici Merkez Fonksiyonlarından Etkilenme Bölgesi’ ve “Park Alanı” lejantlarında kalan parsellerin bir bölümünün “Özel Sosyal Tesis Alanı” lejantına alınmasına yönelik hazırlanmıştır. Plan değişikliği ile “Özel Sosyal Tesis Alanı” gerek donatı olarak gerekse ulaşım ve nüfus sirkülasyonu olarak daha az bir yoğunluk getirecektir. Özel Sosyal Tesis Alanında yapılaşma koşulları T.A.K.S.: 0,50, K.A.K.S.: 1,00, Yençok: Z+3 kat olarak belirlenmiştir.