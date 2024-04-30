Polis Sorbonne Üniversitesi'ne girdi, Gazze protestocularına müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sorbonne Üniversitesi yakınlarında toplanan onlarca öğrenci Filistinlilere destek için protesto gösterisi düzenledi.



Prestijli üniversitedeki protestoya katılan yaklaşık 100 gösterici, dev bir Filistin bayrağı açtı ve Gazze'deki Filistinlilere destek sloganları atarken kurumu İsrail'i kınamaya çağırdı.



Fransız polisi ise Sorbonne Üniversitesi'nin avlusuna çadır kuran onlarca protestocuya müdahale ederek öğrencileri dağıttı.



Sorbonne öğrencisi Louis Maziere, “ABD'deki birçok üniversitede olduğu gibi çadırlar kurduk. Filistin'de olup bitenler ve Gazze'de devam eden soykırım hakkında farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu



Diğer öğrenci Lou, “Biz barış için bastırıyoruz ama onlar güç ve şiddetle karşılık veriyor.” dedi.



Fransız BFM TV polisin birkaç öğrenciyi sürükleyerek dışarı çıkardığı görüntüleri yayınladı.



Bir polis kaynağı Reuters'a Sorbonne'un avlusunu boşaltmak için müdahale ettiklerini doğruladı; “Sadece birkaç dakika süren bu operasyon olaysız ve barışçıl bir şekilde gerçekleştirildi” dedi.



Dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan üniversite, barışçıl protestolar sırasında binalarını bir günlüğüne kapattı.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Fransız kamusal ve entelektüel yaşamının kalbinde önemli yere sahip Sorbonne'da, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Avrupa vizyonuna ilişkin bir konuşma yapmıştı.



Geçtiğimiz hafta da yine Macron ve Başbakan Gabriel Attal'ı da ünlü mezunları arasında olduğu seçkin üniversite olan Sciences Po'daki Paris Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nde protestolar yaşandı.



Protesto, öğrencilerin binayı boşaltmayı kabul etmeleriyle barışçıl bir şekilde sona erdi. Sciences Po başkanı öğrencilerle bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampüslerde Filistin yanlısı öğrencilerin bir amfi tiyatroyu işgal etmek istemesi üzerine kampüste gerginlik çıkmıştı.



Gazze sağlık yetkililerine göre İsrail'in bölgedeki operasyonlarında en az 34,488 Filistinli hayatını kaybetti.

