Gürcistan Parlamentosu o yasayı destekledi ve sokaklar karıştı!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Gürcistan Parlamentosu bugün "yabancı ajanlar" hakkındaki yasa tasarısını ikinci oturumda ele aldı ve teklife destek çıkılması yönünde tercih kullandı.





Muhalefetin ve halkın titizlikle takip ettiği yasa için parlamentodan destek çıkınca, Tiflis'te muhalefet ve STK'lar sokak protestolarına başladılar.





Tiflis'te yabancı ajanlara ilişkin yasaya karşı düzenlenen üç gün süren gösteriler sırasında polis 40 kişiyi gözaltına aldı. Halk, aslında 17 Nisan'dan bu yana tasarının kabulüne karşı her gün kitlesel protesto gösterileri düzenliyor.





Echo of the Caucasus'un haberine göre, ‘Gürcü Rüyası’ Partisi tasarıyı Mayıs ayı ortasındaki üçüncü ve son oturumda onaylayabilir. Ülkenin cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, yasayı veto etme sözü verdi.





Avrupa Parlamentosu Tiflis “yabancı ajanlar” yasasından vazgeçene kadar Gürcistan'ın AB'ye kabul edilmemesi çağrısında bulundu.





Avrupa Parlamentosu, Tiflis "yabancı ajanlar" yasasını terk edene kadar Gürcistan'ın AB'ye kabul edilmemesi çağrısında bulundu





Avrupalı milletvekilleri tarafından 25 Nisan'da oy çokluğuyla (425 kabul, 25 aleyhte, 30 çekimser) kabul edilen karara göre, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin bu süreçte başlamaması tavsiye ediliyor. Kararda, Gürcistan'ın "yabancı ajanlar" yasasının AB değerleriyle tutarsız olduğu, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma isteğiyle çeliştiği, ülkenin itibarına zarar verdiği ve Avrupa-Atlantik entegrasyonunu tehlikeye attığı belirtiliyor.