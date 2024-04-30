Samanyolu Haber /Gündem / Gürcistan Parlamentosu o yasayı destekledi ve sokaklar karıştı! /30 Nisan 2024 09:37

Gürcistan Parlamentosu o yasayı destekledi ve sokaklar karıştı!

Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteride, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Gürcistan Parlamentosu bugün "yabancı ajanlar" hakkındaki yasa tasarısını ikinci oturumda ele aldı ve teklife destek çıkılması yönünde tercih kullandı.  

Muhalefetin ve halkın titizlikle takip ettiği yasa için parlamentodan destek çıkınca, Tiflis'te muhalefet ve STK'lar sokak protestolarına başladılar. 

Tiflis'te yabancı ajanlara ilişkin yasaya karşı düzenlenen üç gün süren gösteriler sırasında polis 40 kişiyi gözaltına aldı. Halk, aslında 17 Nisan'dan bu yana tasarının kabulüne karşı her gün kitlesel protesto gösterileri düzenliyor.

Echo of the Caucasus'un haberine göre, ‘Gürcü Rüyası’ Partisi tasarıyı Mayıs ayı ortasındaki üçüncü ve son oturumda onaylayabilir. Ülkenin cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, yasayı veto etme sözü verdi. 

Avrupa Parlamentosu Tiflis “yabancı ajanlar” yasasından vazgeçene kadar Gürcistan'ın AB'ye kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu, Tiflis "yabancı ajanlar" yasasını terk edene kadar Gürcistan'ın AB'ye kabul edilmemesi çağrısında bulundu

Avrupalı milletvekilleri tarafından 25 Nisan'da oy çokluğuyla (425 kabul, 25 aleyhte, 30 çekimser) kabul edilen karara göre, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin bu süreçte başlamaması tavsiye ediliyor. Kararda, Gürcistan'ın "yabancı ajanlar" yasasının AB değerleriyle tutarsız olduğu, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma isteğiyle çeliştiği, ülkenin itibarına zarar verdiği ve Avrupa-Atlantik entegrasyonunu tehlikeye attığı belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gürcistan Parlamentosu o yasayı destekledi ve sokaklar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:53